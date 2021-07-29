Одиночество. Причины. Как избавиться от одиночества?

К кому из гадалок не обратится одинокая женщина, причём вне зависимости от возраста, сразу вешают ярлыки — венец безбрачия. К сожалению, на данный момент практически все причины одиночества сводятся к одному. Однако, венец безбрачия встречается не так часто, а чтобы правильно убрать негатив на одиночество, нужно сначала определить его причины.

Многие девушки вместо того, чтоб покопаться в себе, также ставят себе такой же диагноз.

Причины одиночества

💔 Венец безбрачия.

Он тоже существует, но не так часто, как о нем говорят. Подробнее о венце безбрачия читайте в соответствующей статье.

💔 Патология на половой чакре.

Быстрое энергетическое истощение. Это когда вроде мужчин притягиваешь, но удержать не можешь.

При данной «патологии» вокруг женщины обычно много мужчин, но ничего серьезного построить не получается. Короткие романы хоть и яркие, но достаточно быстро заканчиваются.

Чаще нехватка энергии по половой идет от рождения. Бывает, образуется после стрессов, связанных с отношениями.

Патология на половой чакре встречается довольно часто. Встречается сплошь и рядом. Еще одна причина — забытие женщиной своих природных функций, взятие на себя мужских ролей.



Женские функции здесь — не стирка, глажка, уборка. Мы ведь сейчас все очень продвинутые и хорошо знаем, что женщина- это источник. Только сейчас это происходит почему-то так: «хорошо, я источник», и пошла дальше разбазаривать свой источник до истощения 😏



Раньше женщины прекрасно чувствовали свою взаимосвязь с внешними энергиями — с небом, землёй, природой. На интуитивном уровне понимали, как энергией подпитываться и в каких пропорциях ее отдавать (помним понятие «берегиня»?)



Со взятием мужских функций, взаимосвязь сдвигается. И женщина или вообще ничего не отдаёт мужчине, ибо нечего. Или заливает его так, что мама не горюй. А наполняться во время не может, и снова истощение.

Здесь нужно восстанавливать взаимосвязь и учиться ее правильно использовать.

💔 Код одиночества.

Обычно все рушится внезапно, при попытке перехода на новый уровень отношений. Код одиночества — отдельная негативная энергетическая программа, суть которой привести к смерти в одиночестве. Он может проявляться не только в отношениях с мужчиной, но и во взаимоотношениях с детьми.

Чаще всего, на физическом уровне он проявляется как «вроде ничего не предвещало, но человек сам начал отталкивать от себя людей».

Чрезмерный поиск идеала тоже может быть следствием кода одиночества. Причем по данной негативной программе женщина даже может несколько раз выходить замуж, но постоянно неудачно или с внезапными разрушениями.

Код одиночества- более запущенная форма патологии на половой чакре, когда нарушения уже переходят на сферу судьбы.

При коде одиночества отношения рвутся неожиданно при попытке перехода на более серьезный уровень. Но ещё не являются Венцом Безбрачия. То есть отношения могут рваться и до свадьбы. Но помним главный принцип. Поэтому обычно это так- жених подарил кольцо, или ещё хлеще, подали заявление в загс- сбежал.

Но с кодом одиночества женщина вполне способна и выйти замуж. Чаще проблемы возникают позже и отношения могут прерваться на любом этапе, к примеру:

желания завести детей

при рождении детей

⠀К сожалению, понятие «чёрной вдовы» также берет своё начало в данной теме. Но это уже более запущенная форма, при которой женщина неосознанно съедает всю мужскую энергию.



💔 Обеты, клятвы, зароки, контракты из прошлых воплощений про одиночество

Самый распространенный обет, влияющий на одиночество -обет безбрачия. Также могут присутствовать и клятвы из этой жизни.

То же венчание может влиять на дальнейшее построение семейной жизни.

Проверить обеты и клятвы можно мышечным тестом, произнося такие фразы как «у меня есть обет одиночества», «у меня есть клятва безбрачия» и т.д.

Как настроить «маятник» для проверки клятв, зароков и обеты подробно рассказано в видео:

💔 Синдром сильной женщины

Данный пункт больше относится к генетической памяти и коллективному сознанию стран СНГ. В Европе аналогом такого энергетического нарушения является феминизм. И в этом нет ничего плохого, если убежденности в меру. Нас всех учили, что мы должны быть сильными, «женщина лошадь на скаку остановит». Однако, в отношениях такое внутреннее убеждение только мешает. Сильная женщина часто не позволяет мужчине проявлять себя, ухаживать должным образом за собой. Она чувствует себя неловко, когда мужчина дарит подарки. Ей стыдно даже когда мужчина просто платит за ужин.

Сильнейшей степенью проявления синдрома сильной женщина является то, что энергетически женщина подавляет мужчину, часто это вызывает в нем тягу к алкоголю, нарушение финансовой сферы и невозможность решать мужские задачи и семейные проблемы.

💔 Привязка к прошлому.

Здесь может быть как энергетическая привязанность к бывшему партнеру, так и блокирующие дальнейшую личную жизнь эмоциональные потрясения.

К примеру, появился в вашей жизни не очень хороший человек. Вместо того, чтобы принять и пройти уроки от него, женщина удерживает обиду, плохие убеждения о мужчинах и страхи, что и является причиной одиночества.

Более усугубленный вариант привязки к бывшему (которая лечится энергетическим разводом и остудой), является вдовство. К сожалению, порой связь остается и с загробным миром. Проявляться такая связь может в убеждениях- «Нет никого лучше», «Он меня оберегает», «она всегда рядом» и т.д.

Не путайте обычное вдовство с понятием «черной вдовы», что по сути является сильнейшей порчей. В этом случае, женщина теряет мужей ни один раз.

💔 Программа Амазонок

Еще данную причины одиночества называют проклятием сильных женщин. Может считываться как клятва, проклятие или самопроклятие.

Амазонки на самом деле жили не так далеко от нас, и данная программа может отображаться даже в генетической памяти. При программах амазонки женщины подсознательно считают себя намного лучше или сильнее мужчин, воспринимают мужской пол как некое приложение к себе, или не считают, что мужчина вообще нужен для совместной жизни, для семьи.

По данной программе женщина не обязательно останется одинокой, но мужчин она притягивает соотвествующих, неосознанно их подавляет. В итоге получает прислужника или алкоголика, тяжесть от «я сама», женщине надоедает тащить все на себе, и далее она определяет, что лучше уж ей жить в одиночестве.

Хоть это и не доказано, что существует поверье, что амазонки прижигали себе грудь дабы легче было стрелять из лука. Удивительно, что частым показателем программ амазонок у женщин является проблемы с грудью.

💔 Самооценка также серьезно влияет на выбор партнера и одиночество

Здесь же Любовь к себе и страх эгоизма, так сильно впечатанный в нашу генетическую память еще со времен коммунизма.

⠀💔 «Не готова» влияет на одиночество

И такое тоже может быть. Но крайне редко, даже если женщина об этом и заявляет, это еще не говорит о том, что это на самом деле так. Это также может быть реакция самозащиты при причинах одиночества, указанных выше.



О других программах негатива на женщине я писала в соответствующей статье.

Как избавиться от одиночества

Чтобы верно подойти к решению проблемы одиночества, нужно четко определить причины одиночества. Вы можете воспользоваться примерами, описанными выше, или чтоб наверняка обратиться к специалисту в сфере отношений. К автору статьи вы можете обратиться по кнопке выше.

Как победить одиночество

Ниже я дам рекомендации, которые вы можете сделать самостоятельно.

Создайте описание необходимого мужчины. Часто женщина просто не понимает, какой мужчина ей истинно нужен. Старайтесь избегать общепринятых фраз на подобии «настоящий мужчина» или четко описывайте, что это значит для вас

Разберите каждый пункт описания своего идеального мужчины с точки зрения вашего негативного восприятия. Женщина может следовать обще принятому мнению, к примеру, нужен сильный. А в итоге выходит, что сильных мужчин она просто боится или подсознательно не принимает

Посмотрите общие качества, которые вы хотели бы исключить в мужчинах, которых притягиваете, и постарайтесь понять почему так происходит, что нужно изменить внутри вас.

Не плохо также сделать энергетический развод от бывших

И общие рекомендации: не закрывайтесь, старайтесь больше бывать на публике, знакомьтесь, флиртуйте и чаще улыбайтесь, заведите в конце концов страничку в соц сетях, группах по интресам и сайте знакомств

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